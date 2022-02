Noite foi tropical na Ponta do Sol

Pela primeira vez este ano, segunda vez este Inverno, a noite deste primeiro dia do mês de Fevereiro voltou a ser tropical na Madeira, mais concretamente na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, onde a temperatura mínima do ar registada (até às 08:00) foi de 20.3. ºC (às 04:30).

Em pleno solstício de Inverno, a noite particularmente morna no litoral sudoeste da ilha da Madeira proporcionou - na rede de estações meteorológicas do IPMA na Região -, temperaturas de ‘Verão’ na Ponta do Sol, localidade que na última madrugada chegou a atingir, de máxima, 22.6. ºC (06:50).

Nas localidades dotadas de estações meteorológicas do IPMA, só no Funchal/Lido durante a noite a temperatura chegou a ultrapassar a barreira dos 20. ºC (20.1. ºC, às 03:20), depois de uma hora antes ter atingido o valor mais baixo durante a noite (18.5. ºC, às 02:20).

A contrastar com a noite amena junto da orla costeira, os valores mais baixos da temperatura do ar esta madrugada foi registada no Pico do Areeiro (2.0. ºC de min/4.4. ºC de máx).

É a segunda vez este Inverno que a Madeira regista temperaturas condizentes com a designada noite tropical, depois do calor nocturno sentido na última madrugada do ano passado.