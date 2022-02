Barreto dá murro na mesa e diz que está "cansado" de "vedetas cheias de soberba"

"A automutilação mata". É assim que Rui Barreto reage a afirmações de militantes e dirigentes do CDS-PP/Madeira que contestam a presença do partido na coligação com o PSD, depois dos resultados eleitorais de domingo.

O líder do CDS lembra que foi com a coligação que o partido chegou ao Governo Regional e, pela primeira vez, tem um vereador executivo na Câmara do Funchal.

A coligação, diz o também secretário regional da Economia, está "sólida" e "empenhada" e desafia os militantes a dizerem "o que querem" porque, garante não está "agarrado a lugares".

"Estou cansado de andar a rebocar isto e andarem por aí umas vedetas cheias de de soberba", protesta.

