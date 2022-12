Chuva atinge nível 'laranja' no Porto Santo ao início da noite

Uma forte chuvada atingiu a ilha do Porto Santo, ao início da noite, desta noite de segunda-feira, 26 de Dezembro.

A localidade foi a única da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na RAM com registo de aviso laranja.

O facto mais significativo foi ter atingido em 10 minutos o valor de aviso amarelo (para intervalo de 1 hora). Os valores extremos foram: 28,6 mm/1h e 13,1 mm/10 min.

Madeira e Porto Santo estão esta segunda-feira sob aviso laranja devido à precipitação.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, significa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.