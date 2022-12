IPMA emite novo aviso para a chuva forte até dia 26 na Madeira e Porto Santo

Devido às previsões de chuva forte para o Dia de Natal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para as ilhas da Madeira e Porto Santo, que irá vigorar entre as 15 horas do dia 25 de Dezembro e as 15 horas do dia 26.

De acordo com o IPMA são esperados "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada".

Refira-se que toda a costa da ilha da Madeira, bem como as regiões montanhosas estava já sob um aviso amarelo, também devido à precipitação, a partir das 18 horas deste sábado, dia 24, e até à meia noite de dia 25.

Segundo declarações de Victor Prior, delegado regional do IPMA,à TSF-Madeira, prevê-se ainda que nos dias 25 e 26 de Dezembro a temperatura baixe cerca de 3ºC a 4 ºC, tanto nas regiões costeiras, como nas regiões montanhosas.

O novo aviso passa, conforme referido, a abranger também o Porto Santo.

O 'mau tempo' deve-se à “aproximação e passagem de uma superfície frontal fria" pelo arquipélago.