Canal 11 destaca golo de jogador do Andorinha, veja o vídeo

"Quando me ligaram nem queria acreditar, depois é que fui ver e era mesmo verdade". Marcos Henriques, jogador do Andorinha, foi surpreendido quando viu o seu golo em destaque no programa 'Futebol Total', do Canal 11. Um remate à entrada da área, no último jogo da Divisão de Honra, fente ao 1.º de Maio, no Campo do Palheiro Ferreiro. Foi a 17 de Dezembro, e partida da 8.ª jornada, que a equipa de Santo António venceu por 4-0.

O programa 'Futebol Total' tem um momento em que os diferentes comentadores indicam um golo para ser escolhido pelo realizador como o melhor. Edinho, antigo internacional português, que representou o Marítimo, indicou o golo de Marcos Henriques. Acabou em 3.º na votação, mas é "um momento inesquecível", conforme destaca o jogador do Andorinha, em conversa com o DIÁRIO.

"Tudo começou numa brincadeira", recorda. "Um amigo disse que ia mandar o vídeo para o Canal 11 e assim foi", acrescenta o jogador madeirense. "Mas a verdade é que nunca pensei que eles iam passar o golo, foi fantástico, não esperava", observa.

Mesmo no centro das atenções, e após muitas mensagens recebidas, que não sabe quantificar "ao certo", Marcos Henriques garante que "o mais importante foi a vitória do Andorinha". "Já vamos com três vitórias seguidas e é isso que mais importa, o colectivo", garante o médio-ofensivo, de 27 de anos.

Foi o primeiro golo que apontou nesta edição da Divisão de Honra regional e logo com honras de ter o momento num programa do Canal 11.