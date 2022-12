Porto-santenses passaram um bom Natal e esperam um 2023 razoável

Os porto-santenses passaram, de uma maneira geral, um Natal feliz e com os seus familiares. O DIÁRIO falou com alguns populares, dos quais obteve reacções como: “O Nata foi muito bom, e não venha outro pior”. Já outro cidadão adiantava que o Natal ”foi um dia muito bom, mas que para o próximo ano seja melhor’.

No que respeita ao próximo ano, os porto-santenses mostram alguma reticência. "Espero que seja um ano em que tenhamos mais forca, em que desejo que os nossos presidentes lutem ainda mais pelo o nosso Porto Santo, para assim termos uma ilha melhor", afirmava um local. “Espero que seja melhor, mas como isto vai…não me parece. Vai ser pior”, exaltava outro porto-santense.



Quanto à passagem de ano no Porto Santo, alguns restaurantes vão contar com animação, a discoteca 'Challenger' vai abrir, e a Câmara Municipal vai apresentar na última noite do ano animação no centro da cidade, com a cantora local Sónia Soares.