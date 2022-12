Turista encontrado morto em apartamento no Funchal

Um homem estrangeiro, com cerca de 50 anos, foi esta manhã encontrado cadáver num apartamento na Rua da Casa Branca, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal que se deslocaram ao local com uma ambulância, mas nada co seguiram fazer para fazer-lhe a vida.

A PSP tomou conta da ocorrência e aguardou a chegada do delegado de saúde que confirmou o óbito.