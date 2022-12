Polémica de Ronaldo volta às capas da imprensa nacional

A entrevista de Paulo Bento ao 'Record' é um dos destaques da imprensa desportiva nacional, neste sábado, 24 de Dezembro. O ex-selecionador nacional voltou a trazer à 'baila' a polémica com CR7.

Saiba que outras notícias estão hoje em destaque nos jornais nacionais:

Público:

- "Governo tem folga de 5.000 milhões para conseguir excedente em 2022"

- "Suíça. Uma semana de comboio entre montanhas e lagos"

- "Reportagem. Maria ensina na escola onde aprendeu a superar a surdez"

- "Ucrânia. Em dez meses, apoio mundial chega aos cem mil milhões"

- "Creches. Em 62% dos concelhos já não há vagas no setor social"

- "As nossas escolhas no país e no mundo. 20 figuras para um ano de guerra e democracia"

Jornal de Notícias:

- "Observatório quer criar agrupamentos de prisões para poupar recursos"

- "Tiroteio gera onda de violência no coração de Paris"

- "Emprego. Trabalhadores domésticos em queda desde 2017"

- "Gripe. Um em cada dez doentes ficou internado"

- "Vandalismo. Dois alunos entregam-se à PSP sem explicar destruição"

- "Dinheiro Vivo. Excedente público desaparece dentro de uma semana"

- "Compras de última hora batem recorde no Multibanco"

- "Televisão. Clássicos e surpresas para ver em família"

- "Música. Anjos lançam 'Estrelas de Natal' com convidados de luxo"

- "Ataque. Craques das distritais rendidos às tradições portuguesas"

- "Polícias e militares da GNR distribuem prendas e sorrisos"

Diário de Notícias:

- "Excedente público recorde desaparece na próxima semana"

- "Novo aeroporto. LNEC já recebeu meio milhão do Governo para arrancar com estudos. Mais 2 milhões chegam em 2023"

- "Ucrânia. Dez meses depois da invasão, Putin fala pela primeira vez em 'guerra'"

- "Visita a Belém. Luís Montenegro elogia Marcelo e exige ao primeiro-ministro resposta no caso Banif"

- "Solidão no Natal. Falta de apoios sociais e 'esquecimento' das famílias deixa idosos abandonados"

- "Benfica. Enzo pode gerar lucro recorde de transferências em Portugal"

- "Estados Unidos. No auge da Guerra Fria, o rasto do Pai Natal tornou-se assunto de ordem nacional"

- "Brunch com... Andrés Malamud, politólogo argentino. 'Até na Argentina, quando lá vou, já dizem que sou Malamud, o português'"

- "Sugestões de cinema. Natal em tom musical e mais clássicos para ver no sofá"

Correio da Manhã:

- "TAP paga 500 mil euros a governante, Rescindiu com a transportadora em fevereiro deste ano, Alexandra Reis recebeu indemnização para sair da companhia, É a nova secretária de Estado do Tesouro"

- "Mil milhões limpam dívida dos hospitais"

- "Despesa do Estado, Prestações sociais aumentam 8,4%"

- "Emoção no funeral de Caudisabel em Loulé, Dor de mãe no último adeus a cantora"

- "Morte de modelo: Assassinos suspeitos de mais quatro homicídios"

- "Benfica, Real Madrid quer bater 120 milhões por Enzo"

- "Grimaldo exige prémio milionário para ficar"

- "Entrevista ao arcebispo de Braga, 'Ordenar mulheres não é para breve'"

- "Com crânio esmagado: Marido de presidente de junta assassinado"

- "Porto: Câmaras de vídeo filmam assalto a bordel"

Novo Semanário:

- "Autoridades estão atentas a 'turismo de grávidas' para obter nacionalidade"

- "Presidência: Marcelo bate recorde de deslocações ao estrangeiro com 46 dias fora do país em 2022"

- "Partidos: Candidata a vice da Iniciativa Liberal confirma que esteve inscrita no Chega para 'perceber o processo'"

- "'Não quero ser escolhida por ser negra', Soraia Tavares vai lançar o primeiro disco sem nunca desistir de representar"

- "Inflação torna ceia de Natal 25% mais cara, Bacalhau, peru, farinha e açúcar são alguns dos artigos habituais nas consoadas que mais subiram"

- "Angola reduz dívida pública para 60%"

- "O que fica de 2022: Figura internacional: Volodimir Zelenski, Figura nacional: António Costa, 22 testemunhos"

O Jogo:

- "Diogo com o ano na mão. 2022 de recordes na Champions, troféus no FC Porto e lugar na corrida a melhor do mundo"

- "Gonçalo Paciência apostado em brilhar no Celta de Vigo, sem esquecer os dragões. 'Acredito no título'"

- "Benfica. Otamendi vale mais depois de maduro"

- "Águia à procura de um guardião"

- "Sporting. Essugo renova até 2025"

- "Varandas quer alterar o emblema"

- "Rio Ave 1 - 1 Marítimo. José Gomes estreia-se com empate"

- "Seleção. Brasil entra na disputa por Mourinho"

- "Basquetebol. Um presente no cestinho azul e branco"

A Bola:

- "Águia ataca joia nórdica, Benfica quer jovem norueguês"

- "Lucho González fala de Messi, Otamendi Enzo e Aimar"

- "FC Porto: Union Berlim pode investir em Diogo Leite"

- "Futebol: Mourinho deve dizer não à Seleção"

- "Sporting: Soares Franco em entrevista, 'Varandas é o homem certo no lugar certo ... Herdou clube num estado caótico'"

Record:

- "Prémio para ganhar em Braga, Benfica vai pagar incentivo extra ao plantel"

- "Sporting, Impasse na renovação, Ugarte preso pelo salário"

- "FC Porto: Uribe até 2026, Acordo financeiro está a ser trabalhado entre as partes"

"Clássico de Basquetebol: Dragão vence na Luz"

- "SP Braga: Ânimo renovado para o Benfica, Dois mil no treino aberto"

- "Paulo Bento: Polémica com CR7, 'Usaram jogador da Coreia para escamotear outras coisas', Portugal: 'Seleção Não depende tanto de Ronaldo como dependia'"

- "Rúben Amorim: 'Vê-se no Sporting uma ligação sincera e honesta entre pessoas'"