Missão Continente doou mais de 940 mil euros a 39 instituições do Funchal

Nos primeiros nove meses de 2022, a Missão Continente doou mais de 943 mil euros em excedentes alimentares a 39 instituições de solidariedade social e de apoio aos animais do Funchal. Este apoio equivale a mais de 490 mil refeições salvas na Região.

A nível nacional, a Missão Continente (MC) distribuiu cerca de 20 milhões de euros de produtos alimentares a 1.064 instituições de todo o país, o equivalente a mais de mil milhões de refeições salvas. Além das doações às instituições, a empresa disponibiliza bens alimentares aos colaboradores, através das áreas sociais das lojas e entrepostos da MC, o que representou o reaproveitamento de 3,2 milhões de euros em alimentos durante os primeiros nove meses de 2022.

Os artigos doados são considerados excedentes quando perdem o seu carácter comercial, mas preservam todas as condições necessárias de consumo seguro, evitando o desperdício alimentar numa lógica de economia circular. Estes incluem produtos frescos como fruta, legumes, mercearia e artigos de padaria, entre outros bens alimentares.

Há 20 anos que a Missão Continente procura contribuir para o bem-estar da população. As doações diárias que entregamos a várias centenas de instituições permitem, por um lado, evitar que toneladas de alimentos se convertam em desperdício e, por outro, prestar um apoio muito relevante para milhares de famílias. A nossa responsabilidade, enquanto agente ativo, é a criação de valor social positivo, junto das comunidades que apoiamos.

Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente.

A Missão Continente representa as iniciativas de responsabilidade social da marca Continente. Tem como compromisso contribuir positivamente para as comunidades em que se insere, actuando nos eixos da alimentação, pessoas e planeta. Desenvolve a sua atuação ao nível da filantropia e investimento social, apoiando de forma regular e consistente as comunidades locais, e instituições, acompanhando-as e capacitando-as a médio e longo prazo, com o propósito de medir o impacto da sua atuação. É uma plataforma de sensibilização e divulgação das boas práticas internas e de sustentabilidade da MC.