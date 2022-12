Cica Bar 'despachou' 1.000 quilos de carne em duas horas

Todos os anos o famoso 'Cica Bar', junto à porta de entrada principal do Mercado dos Lavradores, aumenta significativamente a oferta de sandes de carne de vinha d’alhos, mas este ano superou claramente as expectativas.

Carlos Caldeira, filho de um dos proprietários, explicou que houve um 'pico' a certa altura do dia em que o estabelecimento 'despachou' 1.000 quilos de carne no espaço de duas horas e assumiu que ao longo dos 30 anos que ajuda o pai nesta noite… nunca viu nada assim.

Acho que este ano voltou a bater os recordes. Nós apostamos todos os anos em dois mil quilos de carne, o que aconteceu foi que em duas horas escoámos mil quilos de carne. Estávamos com alguma dificuldade em repor o stock, mas pouco a pouco lá conseguimos. Carlos Caldeira

Mais de 30 estiveram a trabalhar na Cica, dez dos quais na cozinha. Foto ASPRESS

Quanto ao número de paposecos que já tinha vendido por volta das 21 horas, as contas eram mais difíceis de fazer. "Não faço a mínima ideia, nem consigo responder a isso. Temos uma padaria a trabalhar para nós e já vamos na quarta ou quinta carrinha", concluiu, em declarações proferidas ao canal 'Na Minha Terra TV'.

De resto, o 'Cica Bar', que abriu portas em 1988, serve sandes de carne de vinha d'alhos todo o ano. É quase como uma 'embaixada' deste pitéu que muitos turistas aproveitam para degustar noutras épocas, não apenas por altura do Natal.

Segundo o balanço do presidente da Câmara Municipal do Funchal marcaram presença mais de 45 mil pessoas na baixa da capital madeirense, que pelas 9h30 já estava praticamente toda limpa e refeita da Noite do Mercado.