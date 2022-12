Indivíduo 'alterado' na Rua da Queimada de Cima, veja o video

Um indivíduo nitidamente alterado quebrou o silêncio da Rua da Queimada de Cima, no centro do Funchal, em pleno dia de Natal. Ao final da manhã, este indivíduo, que circulava sem companha nesta rua, habitualmente fechada ao trânsito, começou as bater nas portas e nos próprios ferros que servem de suporte às iluminações de Natal.

Um popular, que por ali passava naquele momento, acabou por chamar a polícia, que tomou conta da ocorrência, quando chegou ao local.

Veja o vídeo do momento em que o indivíduo nitidamente alterado, de saco na mão, começou a bater em quase tudo o que lhe apareceu pela frente.

O DIÁRIO desfocou a imagem para proteger a identidade das pessoas no vídeo.