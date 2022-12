Cardeal madeirense Tolentino Mendonça celebrou a oitava do Natal em Machico

O perfeito para o Dicastério da Cultura e Educação da Santa Fé na homilia falou da importância do Natal na vida de cada um e salientou que “o Natal é alegria e a nossa Igreja da Madeira faz bem em fazer do Natal uma altura de entusiasmo. As Missas do Parto e tudo aquilo que se faz para o Natal que, de facto, seja a tradução deste encontro pessoal.”

O Cardeal salientou que este dia da primeira oitava é o dia do encontro das famílias, das visitas às famílias e realçou a importância desses momentos de encontro. Foi perante uma igreja cheia de fiéis que o colaborador do Papa Francisco, foi novamente recebido na sua terra natal.

O cónego Manuel Ramos, pároco de Machico, deu as boas vindas ao Cardeal e no final da cerimónia a comunidade aplaudiu efusivamente a presença do Cardeal.

A celebração foi animada um grupo de jovens da comunidade.