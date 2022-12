Chuva, provável queda de neve e rajadas até 60 km/h nas terras altas

Tal como já indicam os avisos meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para todo o arquipélago, a semana começa com muita chuva ou aguaceiros, que deverão aumentar de frequência a partir da manhã, devendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoadas até final da tarde.

Continua a existir possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até início da manhã e as temperaturas negativas que se fizeram sentir no Pico do Areeiro poderão ser um indicador de que as serras deverão estar pintadas de branco, esta segunda-feira.

Ainda segundo a previsão da agência, o vento irá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h), tornando-se moderado a forte (até 40 km/h) e forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, por vezes com rajadas até 60 km/h.

A temperatura da água do mar irá rondar os 19/21ºC. Quanto à ondulação, na Costa Sul as ondas deverão oscilar entre 1 a 2 metros e entre 2,5 a 3 metros na Costa Norte.

Localidade Localidade Porto Santo 13/20 ºC Funchal 14/21 ºC Santa Cruz 13/21 ºC São Vicente/Santana 12/18 ºC Porto Moniz 15/20 ºC Lugar de Baixo 15/22 ºC

O mau tempo está associado a uma depressão centrada entre os arquipélagos da Madeira e das Canárias.