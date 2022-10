Teófilo Cunha quer mergulhadores do Campeonato Europeu como embaixadores do mar da Madeira

O secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, instou este sábado os participantes do Campeonato da Europa de Fotografia e Vídeo Subaquático a serem embaixadores das belezas naturais do mar madeirense, e do compromisso da Região com a preservação da natureza.

“O nosso Governo está empenhado em proteger o meio ambiente, e peço-vos que sejam os nossos embaixadores deste compromisso, e do mar maravilhoso que temos”, disse Teófilo Cunha, durante a cerimónia de entrega de prémios do Underwater Photography & Video European Championship e do Madeira Underwater Photo & Video Open.

“O vosso testemunho, os vossos vídeos, as vossas fotografias. As histórias que vão contar sobre o nosso mar, são o nosso principal prémio”, acrescentou.

O evento, que decorreu durante toda a semana, reuniu 84 dos melhores mergulhadores europeus, de 13 nacionalidades diferentes, e tem, sublinhou o secretário regional, uma importância estratégica para a Região.

“Para a Madeira é muito importante. Perto de 95% do nosso território é mar, e é fundamental que todos conheçam as suas potencialidades para o mergulho recreativo. É o nosso oceano, mas é também o vosso oceano. Estamos todos ligados”, afirmou o governante, agradecendo a todos os que estiveram envolvidos e contribuíram na organização dos Campeonatos Europeus e o Open da Madeira.

Entusiasta da modalidade, Teófilo Cunha efectuou na sexta-feira dois mergulhos: um no Cabo Girão e outro na Corveta Afonso Cerqueira. Dois locais que, juntamente com a Baixa das Moreias, no Funchal e a Reserva Natural Parcial do Garajau, em Santa Cruz, foram os ‘Sports’ oficiais do Underwater Photography & Video European Championship e o Madeira Underwater Photo & Video Open.

A competição foi organizada sob a égide da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas (CMAS), pela Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas e pela Associação de Natação da Madeira.O Governo Regional, através da Secretaria Regional do Mar e Pescas, apoiou o evento com 60 mil euros.