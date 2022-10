CDU desafia PSD a aprovar a gratuitidade do passe para os estudantes até aos 23 anos de idade

A CDU realizou hoje uma acção de contacto com os estudantes universitários para defender a gratuitidade do passe para todos os estudantes até aos 23 anos de idade.

A CDU, apresentou na Assembleia Legislativa Regional uma proposta para garantir o título de transporte público gratuito para todos e estudantes da até aos 23 anos. Os custos com a educação, principalmente no ensino superior têm um peso excessivo nas despesas dos agregados familiares da Região Autónoma da Madeira. Um estudante, por ano, tem de desembolsar entre 202,50€ a 360€, só para a aquisição de um título de transporte. Ricardo Lume, deputado da CDU

Dando o exemplo da medida que vigora no Município de Lisboa desde 1 de Setembro de 2022 com a gratuitidade do passe para todos os jovens e estudantes até aos 23 anos de idade, o deputado explicou que aquando da aplicação desta medida e constatando que os estudantes que viviam fora do concelho não teriam acesso ao passe gratuito, "os deputados do PSD na Assembleia da República eleitos pelos círculos dos Açores e da Madeira intervieram junto da Autarquia para garantir que os residentes nos Açores e na Madeira que estudam em Lisboa tivessem acesso ao passe gratuito, medida que consideramos da mais elementar justiça e foi aceite pelo executivo camarário", destacou.

Com esta medida os madeirenses que estão a estudar em Lisboa nas instituições de ensino superior já têm acesso ao passe gratuito, por que razão os madeirenses que estudam na Madeira não têm o mesmo direito? Será que o PSD-M defende que só os madeirenses que estudam em Lisboa é que devem ter acesso ao passe gratuito? Não somos portugueses de segunda categoria, o Governo Regional também tem de garantir o passe gratuito para todos os estudantes até aos 23 anos de idade na nossa Região.

Nesse sentido, a CDU desafia o PSD-Madeira para que, em coerência com a sua posição relativamente à gratuitidade dos passes para os estudantes no Município de Lisboa, aprove a proposta que o partido apresentou na Assembleia Regional para assegurar a gratuitidade do passe para os estudantes até aos 23 anos de idade na Região, "defendendo assim todos os estudantes madeirenses e não apenas os que estudam em Lisboa", frisou.