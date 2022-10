Papel da diáspora nas eleições da Venezuela em 2024 "é vital"

Eugénio Martinez, porta-voz do grupo de trabalho que veio da Venezuela, numa visita à Região, destacou o papel da diáspora nas eleições presidenciais venezuelanas em 2024.

Há 6,8 milhões de venezuelanos no estrangeiro, mas apenas 100 mil desses podem votar na eleição presidencial em 2024. A participação da diáspora vai ser vital nos resultados de 2024." Eugénio Martinez.

Assim, o responsável, sugere que os países que têm comunidades venezuelanas ajudem no processo de inscrição e no registo eleitoral, de forma a que "todos os venezuelanos no estrangeiro exerçam o seu direito político em 2024".

Esta visita trata-se essencialmente para promover a necessidade dos venezuelanos no estrangeiro votarem nas próximas eleições presidenciais.