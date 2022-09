Aprovada terceira revisão do orçamento da CMF

Na reunião ordinária da Assembleia Municipal que decorreu esta sexta-feira, 30 de Setembro, na Junta de Freguesia de Santo António, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado afirmou que o seu executivo está "a dar qualidade de vida à população" e "a cumprir o que prometeram". Na sessão de hoje, entre outras deliberações, foi aprovada a terceira revisão do orçamento municipal.

O autarca falava durante a apreciação da situação financeira da autarquia, altura em que anunciou o objectivo de nas próximas eleições, em 2025, eleger sete vereadores.

O ‘Funchal Sempre à Frente’ vai continuar a fazer obras, vamos fazer o que foi prometido, e em 2025 só fico descansado quando colocar 7 vereadores na CMF. Pedro Calado

Entre os vários pontos da ordem de trabalhos discutidos na sessão de hoje da Assembleia Municipal, destaque para a aprovação por maioria dos deputados municipais PSD/CDS da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ da proposta de integração do município ao consórcio ‘eGamesLabs’, um projecto que vai ser beneficiado em quase 5 milhões de euros até 2025, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O consórcio (indústrias criativas) ficará sediado no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo Matadouro).

Pedro Calado sublinhou que o projecto “vai permitir qualificar os jovens da Madeira, ter futuro tecnológico e trabalhar a partir da Madeira para todo o Mundo”.

A adesão ao consórcio levou também à aprovação da terceira revisão ao orçamento da CMF, que inclui a contabilização do projecto ‘eGamesLabs’ no valor de um milhão de euros para 2022, numa comparticipação financeira a 100% do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Aprovado por maioria foi ainda a alteração do contrato de empréstimo de médio/longo prazo para a "aquisição de viaturas de recolha de resíduos e de limpeza" e a alteração ao contrato de empréstimo de médio/longo prazo para a empreitada co-financiada pelo POSEUR relativa ao "controlo e monotorização de fugas nas redes de água associado ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal - 2.º fase".

Foi também aprovada a prorrogação do contrato de empréstimo até 2023 para financiamento de obras no montante de 7, 1 milhão de euros.

Hoje, e pela primeira vez, a sessão da Assembleia Municipal foi acompanhada por uma profissional de linguagem gestual.