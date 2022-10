Estoril surpreende Gil Vicente, de Ivo Vieira, nos descontos

O Estoril Praia venceu hoje o Gil Vicente, por 1-0, em partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, decidida com um golo tardio de Léa-Siliki, que consumou a maior eficácia dos 'canarinhos'. Foi a segunda derrota consecutiva da equipa orientada pelo madeirense Ivo Vieira.

O médio franco-camaronês, que tinha sido aposta no segundo tempo, acabou por desequilibrar o desafio já aos 90+6 minutos, numa partida que teve 20 minutos de tempo compensação, sobretudo devido à lesão de um dos árbitros assistentes, que foi substituído da função pelo quarto árbitro, já na parte final do encontro.

Com este triunfo, o conjunto lisboeta, que somou o quarto jogo consecutivo sem perder, sobe, à condição, ao sétimo lugar do campeonato, agora 15 pontos, enquanto os barcelenses, que não vencem há três jogos, ficam em 11.º, com nove.

A partida até começou de forma dinâmica, com as duas equipas a quererem, desde cedo, causar desequilíbrios e a aproximarem-se das balizas contrárias, com o nortenhos a serem os primeiros a deixar um sinal de perigo, num remate de Pedro Tiba, desviado pelo guardião visitante.

Ao sentir essa primeira ousadia do Gil Vicente, o Estoril Praia respondeu à altura, e aos 20 minutos deixou um aviso, num cabeceamento de Francisco Geraldes, jogador em destaque nesta etapa inicial, afastado por um defensor gilista já perto da linha de golo.

Os 'galos', que apostavam, nesta fase, numa toada de contra-ataque, contrapuseram logo de seguida, num cabeceamento de Vítor Carvalho e num remate de Murilo Souza, que voltaram a testar a atenção do guarda-redes Dani Figueira.

Globalmente, a melhor qualidade do futebol praticado pertencia aos estorilistas, que, ainda antes do intervalo, tiveram a melhor oportunidade da etapa inicial para inaugurarem o marcador, numa jogada em que Andrew Silva, guardião dos barcelenses, esteve em destaque.

O brasileiro estirou-se para afastar um primeiro remate de Tiago Gouveia e ainda teve elasticidade para travar a recarga de Francisco Geraldes, fazendo com que o 'nulo' se prolongasse até ao tempo de descanso.

O intervalo fez melhor ao Gil Vicente, que regressou para a etapa complementar com a ambição renovada e mais ofensivo, numa postura comprovada num remate de Murilo Souza, logo aos 56 minutos, que falhou o alvo por pouco.

No entanto, apesar da maior 'tração', os minhotos iam pecando na definição final, permitindo ao Estoril controlar a investidas e, depois, em contra-golpe, criar alguns desequilíbrios, embora também com dificuldades no último terço.

Nesta toada, as chances foram se dividindo, com o gilista Kevin Medina, num par de remates, a mostrar ambição, e já aos 79 Erison, do Estoril, a ver o guarda-redes Andrew Silva sair com coragem para travar um remate 'à queima'.

Aos 86 minutos, ocorreu um incidente invulgar, com o árbitro assistente João Bessa Silva a lesionar-se e ter de ser rendido pelo quarto árbitro, Bruno Vieira, numa 'operação' que ainda demorou vários minutos, e quebrou o ritmo do desafio, sobretudo para equipa da casa.

Isto porque, pouco depois da retoma, o Estoril acabou por ser 'cirúrgico', e já aos 90+6, numa rápida investida conseguiu que Tiago Gouveia assistisse Léa-Siliki, para o internacional camaronês aproveitar uma falha de marcação e, de cabeça, inaugurar o marcador.

Os barcelenses ainda se queixaram de uma falta sobre Élder Santana, no início do lance, mas o golo viria a ser validado, precipitando uns últimos instantes quezilentos e de muitas paragens, o que fez o tempo de compensação aumentar para 20 minutos, sem que o Gil Vicente conseguisse reagir.