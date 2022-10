Normalizada operação no Aeroporto da Madeira

Depois de um voo divergido, já está normalizada a operação no Aeroporto da Madeira.

O voo EZY1957, da EasyJet, proveniente de Manchester, foi mesmo o único a sofrer constrangimentos, de acordo com informação do site da ANA.

Depois disso outros oito voos conseguiram chegar sem qualquer tipo de problema. A última chegada foi do voo FR400, da Ryanair, proveniente de Paris, que aterrou às 22h27.

Para esta sexta-feira ainda está prevista a chegada do TP 1691 (TAP), proveniente de Lisboa. De acordo com o site da ANA a chegada está prevista para as 23h40.

Para as primeiras horas de sábado (1h10) está prevista a chegada do TP1693, igualmente de Lisboa.