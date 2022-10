Hospital Particular da Madeira e a equipa de basquetebol feminino do Clube Desportivo Escola Francisco Franco celebram protocolo

O Hospital Particular da Madeira (HPM) e a Equipa de Basquetebol Feminino do Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF) celebraram hoje, dia 7 de outubro, uma parceria para a época desportiva de 2022/2023, que teve lugar naquele hospital.

Através desta parceria, o HPM assume o compromisso de prestar todos os cuidados médicos necessários, visando o melhor acompanhamento clínico das atletas. Para tal, o HPM conta com o apoio dos melhores profissionais de saúde.

Os serviços contemplam as áreas de Medicina Física e de Reabilitação, Exames Complementares de Diagnóstico, Tratamentos Cirúrgicos, Bloco Operatório, entre outras especialidades, tendo também acesso a todos os dispositivos médicos de excelência e ao Serviço de Atendimento Permanente durante 24H.

A administração, na pessoa de Alexandre Gonçalinho, deu as boas-vindas ao Hospital Particular da Madeira, agradecendo ao Clube Desportivo e à Escola Francisco Franco por se terem juntado à organização nesta missão, comprometendo-se a dar acesso às atletas “a um conjunto de valências que possam necessitar e que nós, estando nesta área do desporto, gostaríamos que também pudessem usufruir disso”, referiu a administração do HPM.

O administrador reforçou a disponibilidade por parte da equipa médica “numa situação em que possam vir a precisar da área de intervenção médica e de fisiatra, que a terão de forma mais rápida, direta e sem qualquer tipo de constrangimento ou obstáculo, nesse sentido, assim como de todas as outras equipas clínicas de que dispomos, que também colocamos à disposição do clube, para que possam ter a vossa performance otimizada ao máximo e que consigam ter, acreditamos nós, excelentes resultados como têm tido até agora”, mencionou.

Alexandre Gonçalinho clarificou que “da nossa parte, contam com tudo isto e sobretudo com uma parceria que começa agora, mas que pode durar muitos anos. O difícil é dar o primeiro passo, mas já foi dado”.

O administrador do Hospital Particular da Madeira dirigiu uma palavra especial ao coordenador e diretor técnico do CDEFF – Joaquim Pereira, “a pessoa que impulsionou e trabalhou muito neste sentido”, salientado que a administração está “muito satisfeita em poder iniciar esta parceria”.

Por sua vez, Fernando Alves – Presidente do Clube, agradeceu a “disponibilidade e a celeridade com que as coisas foram feitas”, destacando a vontade de alargar o apoio também à Escola Francisco Franco. No âmbito do CDEFF explicou que “efetivamente esta é uma área primordial no nosso trabalho do dia a dia que nos vai ajudar a colmatar situações para que os resultados venham e que não sejam alterados por falta de apoio”.

Agradecendo a parceria, o Presidente do Clube manifestou a vontade de no futuro poderem contar com “bons e longos anos” devido ao apoio por parte do Hospital Particular.

Na celebração do protocolo estiveram ainda presentes, as atletas, o treinador, as duas treinadoras-adjuntas e o fisioterapeuta.