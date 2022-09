Protocolo com a Escola Nacional de Bombeiros actualizado pela Protecção Civil

O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) e a Escola Nacional de Bombeiros (ENB) revigoraram a parceria no âmbito da formação humana, profissional e cultural dos bombeiros e demais agentes de protecção civil, através da celebração de um novo protocolo", revela a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em comunicado.

Segundo o mesmo comunicado, o protocolo visa "definir os termos de cooperação e articulação, sendo a formação ministrada pelo Serviço Regional de Protecção Civil reconhecida a nível nacional, e a partilha de informação científica e pedagógica das áreas formativas doutrinárias entre as instituições é reforçada, com intuito de optimizar recursos humanos e financeiros".

Para além desta mais-valia, este protocolo, que é válido por tempo indeterminado, permite também o intercâmbio entre formandos e formadores do SRPC e da ENB nas diversas áreas formativas". Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

Com esta assinatura, o Serviço Regional de Protecção Civil "pretende implementar, no decorrer do 2º semestre de 2022, cerca de 36 acções de formação, permitindo certificar aproximadamente 400 agentes de protecção civil nas diversas áreas de intervenção, nomeadamente, Risco Urbano, Risco Rural, Risco Rodoviário, Proteção Civil, Salvamentos em Grande Ângulo, Matérias Perigosas, Gestão, Telecomunicações e Liderança".