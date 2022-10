Madeira reforça equipas de acompanhamento aos sem-abrigo, garante Rubina Leal

O Governo Regional da Madeira vai criar mais quatro equipas de rua para o acompanhamento às pessoas em situação de sem-abrigo, garantiu esta terça-feira, 4 de Outubro, a deputada do PSD Rubina Leal.

Em nota emitida, o Grupo Parlamentar do PSD comunica que reuniu-se hoje com a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, tendo por foco o Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA 2018-2022) e as medidas de intervenção ao nível desta questão social.

Durante a reunião, a deputada Rubina Leal terá frisado que "neste momento, estão a ser reforçadas as medidas de acção no terreno, concretamente ao nível do acompanhamento, quer no acréscimo das equipas de rua, quer do alargamento do horário em que o mesmo é efectuado".

Segundo a deputada já foram lançados concursos, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para a constituição de quatro equipas de rua, para a aquisição de uma carrinha eléctrica, para a criação de um centro de acolhimento nocturno, para a requalificação de espaços para atendimento de emergência, assim como para a construção de balneários e lavandarias, para a requalificação de um refeitório e cantina social e a criação de um atelier ocupacional.

Rubina Leal referiu que as equipas serão constituídas pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), através de protocolos com o Instituto de Segurança Social da Madeira, à semelhança do que existe actualmente.

A deputada lembrou ainda que, neste momento, são três as instituições que actuam na área, a Associação Protectora dos Pobres (APP), o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo (CASA) e a Assistência Médica Internacional (AMI).