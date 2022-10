Madeira registou 684 casos de covid e dois óbitos entre 27 de Setembro e 3 de Outubro

Portugal registou, entre 27 de Setembro e 3 de Outubro, 14.852 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 45 mortes associadas à covid-19 e uma ligeira redução dos internamentos, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Quanto às regiões autónomas, a Madeira registou 684 casos nesse período (menos 10) e dois óbitos, o mesmo número da semana anterior, enquanto os Açores tiveram 232 novos contágios nos últimos sete dias (menos 29) e nenhuma morte notificada, de acordo com os dados da DGS.

Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se menos 4.729 casos de infeção, verificando-se mais uma morte na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 395 pessoas, menos nove do que no mesmo dia da semana anterior, com 20 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos seis.

De acordo com o boletim da DGS, a incidência a sete dias estava, na segunda-feira, nos 144 casos por 100 mil habitantes, tendo registado uma redução de 24% em relação à semana anterior, e o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus baixou para os 0,98.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 5.505 casos entre 27 de setembro e 03 de outubro, menos 1.387 do que no período anterior, e 17 óbitos, mais seis.

A região Centro contabilizou 2.475 casos (menos 1.079) e 10 mortes (menos cinco) e o Norte totalizou 4.342 casos de infeção (menos 1.930) e nove mortes (menos cinco).

No Alentejo foram registados 662 casos positivos (menos 171) e dois óbitos (mais um) e no Algarve verificaram-se 952 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 123) e cinco mortes (mais quatro).

Segundo o relatório, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (2.382), seguindo-se a das pessoas entre os 50 e os 59 anos (2.315), enquanto as crianças até aos 9 anos foram o grupo com menos infeções nesta semana (568).

Dos internamentos totais, 139 foram de idosos com mais de 80 anos, seguindo-se a faixa etária dos 70 aos 79 anos (96) e dos 60 aos 69 anos (61).

A DGS contabilizou ainda oito internamentos no grupo etário das crianças até aos 9 anos, cinco dos 10 aos 19 anos, 11 dos 20 aos 29 anos, 21 dos 30 aos 39 anos, 15 dos 40 aos 49 anos e 32 dos 50 aos 59 anos.

O boletim refere também que, nestes sete dias, morreram 26 idosos com mais de 80 anos, 13 pessoas entre os 70 e 79 anos, duas entre os 60 e 69 anos, duas entre os 50 e 59 anos, uma entre 40 e 49 anos e outra entre 30 e 39 anos.

Os dados indicam ainda que cerca de 50% dos idosos com mais de 80 anos já receberam a vacinação sazonal contra a covid-19 e a gripe, valor que baixa no grupo entre os 65 e 79 anos para os 12% na vacina da gripe e os 11% na vacina contra o SARS-CoV-2.