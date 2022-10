Pedro Calado destaca importância do Golden Age Gym

No encerramento da oitava edição do Golden Age Gym, que decorreu, no Funchal entre 02 e 07 de Outubro, Pedro Calado agradeceu aos participantes pela «vitalidade» e «energia» que demonstraram, bem como pela «relevante mensagem» que ajudaram a transmitir e a valorizar à «população mais sénior» do Funchal, que «a idade é apenas um número e o envelhecimento activo, nomeadamente através da actividade física, deve ser incentivado, promovido, em prol de uma sociedade que queremos mais inclusiva, mais humanizada, mais saudável, e em que todos se possam sentir mais úteis, acrescentando valor e memória ao colectivo».

O presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou ainda a importância que a autarquia dá ao desporto e às políticas de longevidade, daí o facto de ter acarinhado esta iniciativa.

Refira-se que o Golden Age Gym Festival, cuja próxima edição se realiza na Bulgária, trouxe mais de 1.600 participantes de 18 países ao Funchal, tendo em edições anteriores decorrido em países como Portugal Continental, Espanha, França, Itália, Grécia, etc.

O evento que durou uma semana, teve o apoio financeiro da CMF, tendo decorrido, sobretudo, em dois locais, no Parque de Santa Catarina e também na Praça do Município, nomeadamente no que se refere às apresentações gímnicas.