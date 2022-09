PAN apresenta recomendação para redefinir regras de ruído no Funchal

O PAN vai apresentar na reunião desta sexta-feira, 30 de Setembro, da Assembleia Municipal do Funchal uma recomendação para que seja redefinido os níveis de ruído adequados às funções de habitação, trabalho e lazer na cidade.

Em nota emitida, o PAN revela que recebe "inúmeras queixas relativas ao ruído provocado pelos automóveis e motas principalmente no caminho do Palheiro e na avenida do Amparo e ao barulho infernal na zona Velha da freguesia de Santa Maria Maior".

O partido "defende que a execução da política de ordenamento do território e de urbanismo deve assegurar a qualidade do ambiente sonoro".