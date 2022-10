Quarteto de Cordas 'Atlântico' apresenta-se esta quinta-feira no Reid’s Palace

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que gere a Orquestra Clássica da Madeira, apresenta esta quinta-feira, 6 de Outubro, um concerto promovido pelo Quarteto de Cordas 'Atlântico' no Belmond Reid’s Palace.

O quarteto sobe ao palco do eleito recentemente melhor hotel de Portugal, às 21h30, para um espectáculo que contará com Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo. Músicos, segundo o director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, "dedicados e experientes".

Do programa do concerto constam obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Scott Joplin, Ennio Morricone e Carlos Gardel. Uma selecção de obras de variados períodos da história da música com diferentes linguagens e estéticas musicais.

Os bilhetes estão à venda no local do concerto.

A beleza da música, através das vibrações sonoras e da estética musical, ao serviço da humanidade. Director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes

Programa

W. A. Mozart [1756 – 1791] - Quarteto em Ré;

A. Vivaldi [1678 - 1741] - 'Largo' from Winter;

Scott Joplin [1868-1917] - The Favorite;

Ennio Morricone [1928 - 2020] - Cinema Paradiso;

Carlos Gardel [1890 - 1935] - 'Por una Cabeza'.