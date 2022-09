Capela da Boa Viagem recebe exposição de Carlos A. Correia

Está patente ao público, até 28 de Outubro, na Capela da Boa Viagem, o projecto 'Flores Tardias', do artista Carlos A. Correia, um dos vencedores da Bolsa de Criação Artística, na vertente de artes visuais. Na sua candidatura do programa desenvolvido pela Câmara Municipal do Funchal, o artista escolheu como tema principal do seu trabalho a flora, o seu comportamento e a percepção sobre a mesma.

A que agora dá forma a esta exposição reúne o levantamento fotográfico, catalogação e registo sonoro da flora. Na mostra patente na Capela da Boa Viagem o artista destacou o Dragoeiro (dracaena draco).

Carlos A. Correia nasceu no Seixal em 1989 e é formado em artes visuais com mestrado em Belas Artes pela Trondheim Academy of Fine Art, desde 2015. Actualmente vive em Trondheim, onde tem vindo a expor regularmente os seus trabalhos, bem como em Portugal.

A visita à exposição é gratuita.