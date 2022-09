3.ºs Campeonatos do Mundo Síndrome Down irão envolver 300 participantes e 12 países

Os 3.ºs Campeonatos do Mundo Síndrome Down realizam-se, entre 29 de Setembro e 3 de Outubro.

A competição, organizada pela Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI-Portugal), com o apoio do Governo Regional, irá envolver cerca de 300 participantes, entre atletas, técnicos, árbitros e outros agentes desportivos, nas modalidades de Basket 4x4 IBA21 (no Pavilhão da ES de Francisco Franco) e de Judo Judodown (no Pavilhão da EB123/PE Bartolomeu Perestrelo).

No total estão inscritos 12 países, como Arábia Saudita, Croácia, Estados Unidos da América, Finlândia, Gâmbia, Hungria, Itália, México, Polónia, Suécia, Turquia e Portugal.

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, disse que "na Região todos os nossos alunos, jovens e atletas, independentemente da sua condição encontram espaço para a realização da prática desportiva".

O governante falava, hoje, na apresentação da competição, no auditório do Jardim Municipal do Funchal.