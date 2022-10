Sete mortos em ataque armado em hotel a sul da Guatemala

Pelo menos sete pessoas, entre os quais três menores, foram mortas a tiro mum hotel perto de uma praia na costa sul da Guatemala, informaram ontem as autoridades.

Segundo a Polícia Nacional Civil (PNC) e o Ministério Público (MP), os acontecimentos ocorreram na noite de terça-feira na praia de El Semillero, no município de Tiquisate, a cerca de 180 quilómetros da capital.

As primeiras investigações indicam que as vítimas encontravam-se na beira da piscina do hotel quando foram baleadas por quatro homens armados, supostamente pertencentes ao grupo Mara Salvatrucha (MS).

Os mortos, quatro homens e três mulheres, eram supostamente membros do grupo Barrio 18, rival do MS, e o massacre pode ter sido devido a uma disputa por territórios, segundo as autoridades.

Foram já identificados, segundo ao policia, Yonathan Daniel Siritit Vásquez, 22, conhecido como "Elón", e o seu irmão Luis Isaías, 17, "Guicho".

Também Daniel Enrique Escobar Morales, 12, a sua irmã Ángela Jimena Escobar Morales, 15, e a sua mãe, Karen Anabela Morales Sazo, 32, foram identificados entre as vítimas.

Uma outra mulher e um homem que morreram no ataque armado ainda não foram identificados.

O porta-voz do Ministério do Interior, Jorge Aguilar, explicou que duas das vítimas, Siritit Vásquez, eram irmãos do membro do grupo Auner Gustavo, "El Pupa", que liderava um grupo em El Semillero há vários anos e que há poucas semanas foi encontrado morto dentro da prisão de Pavón, no município de Fraijanes.

A Guatemala, país da América Central, é um dos mais violentos da América Latina e até agora em 2022 os assassinatos aumentaram mais de 10%, segundo estatísticas oficiais.