Requalificação da estrada Terreiro da Luta/Poiso custou mais de 900 mil euros

Mais de 900 mil euros foi o custo da obra de requalificação da Estrada Regional 103, num trajecto de 5 quilómetros entre o Terreiro da Luta e o Poiso, hoje visitada pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

Uma obra que teve uma duração aproximada de seis meses e que consistiu na reabilitação do pavimento, reconstrução de muros de guarda, com correção altimétrica de alguns desses muros, colocação de sinalização vertical e horizonte e reparação dos órgãos de drenagem, que segundo o governante, dá continuidade "à política que vem ser seguida pelo Governo Regional na requalificação das estradas regionais mais antigas", lembrando que desde o ano passado foram requalificados "mais de 100 quilómetros de estradas regionais".

Pedro Fino explicou que esta reabilitação das estradas insere-se no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), sendo que esta obra poderá ainda ser enquadrada, em termos de financiamento, no âmbito do novo quadro comunitário. E isto porque as estradas regionais antigas "são circuitos turísticos de excelência" que o Governo Regional entende serem susceptíveis de candidatura a apoios europeus.

O governante adiantou, por fim, que será lançado um novo concurso para abranger a totalidade de 500 quilómetros deste plano que abrange as várias estradas regionais.