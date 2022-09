Mercado dos Lavradores recebe feiras e eventos temáticos em Outubro

O terceiro piso do Mercado dos Lavradores recebe, no próximo mês de Outubro, diversas feiras e eventos temáticos, revela a Divisão de Mercados da Câmara Municipal do Funchal através de uma nota de imprensa.

No dia 6 de Outubro realiza-se a Feira de Antiguidades e Alfarrabista. Já a 20 de Outubro, o Mercado dos Lavradores acolhe a Feira da Gastronomia e a 27 de Outubro a Feira do Artesanato.

As feiras irão decorrer das 09h00 às 18h00.