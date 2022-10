“Viking Polaris” fez hoje a 1.ª escala no Porto do Funchal

A presidente do Conselho de Administração, Paula Cabaço, em conjunto com outras entidades, foi esta tarde, a bordo do estreante "Viking Polaris" dar as boas-vindas ao Comandante do navio, Olivier Marien.

O "Viking Polaris" praticamente, acabou de ser concluído e batizado na Holanda.

Depois desta escala no Funchal, o navio segue para Cabo Verde, prosseguindo a longa viagem que leva a Ushuaia, na Patagónia Argentina, também considerada a "terra do fim do mundo".

O "Viking Polaris" chegou por volta do meio-dia, ao Porto do Funchal, com 146 passageiros e 263 tripulantes. Após uma escala de oito horas na Madeira, navega às 20h00, para o Mindelo, em Cabo Verde.