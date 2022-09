Navio 'Ocean Majesty' fecha escalas de Setembro

Chegou esta manhã ao Porto do Funchal o navio de cruzeiro 'Ocean Majesty', embarcação essa que apesar de pertencer a uma empresa grega, a Majestic International Cruises, está registada no MAR - Registo Internacional de Navios da Madeira, arvorando por isso a bandeira portuguesa e a referência a isso no casco.

Foto DR/Ocean Majesty

Construído e terminado no final de 1965 e lançado ao mar em 1966, o navio já teve vários nomes e esteve inscrito em várias circunscrições marítimas, desde Espanha ao Chipre, da Grécia e agora, desde 2003, no MAR. Já sofreu várias remodelações, a mais profunda entre 1990 e 1994, mas a mais recente terá sido em 2008, de acordo com a companhia.

Foto DR/Ocean Majesty

Tem capacidade para 535 passageiros (621 na capacidade máxima) e servidos por 257 tripulantes, podendo por isso ser considerado uma navio de pequeno porte, pois mede 135 metros de comprimento e quase 20 metros de largura.

Um navio sem aqueles serviços habituais nos gigantes, mas que ainda assim tem casino e lojas de 'duty free', muito espaço de relaxamento e 185 das 274 cabines com balcão e vista-mar.

Foto madeira-web.com

Atracou esta manhã, pelas 7h00, no Molhe da Pontinha. Proveniente de Vila do Porto, Ilha de Santa maria, Açores, irá permanecer até cerca das 15 horas, altura em que irá rumar a Málaga, no Mediterrâneo.

Amanhã começa, verdadeiramente, a época alta no Porto do Funchal, com duas escalas das 32 previstas para este mês neste porto, sendo que três desses navios também farão escala no Porto do Porto Santo. Na prática, o Porto do Funchal irá ter, em Outubro, a média de uma escala por dia.