Porto do Funchal com três navios e um 'turnaround' parcial

O Porto do Funchal está com um grande movimento devido à chegada, ontem, do navio 'Artania', e hoje com o 'Hanseatic Spirit' e 'MSC Magnifica' a atracarem na capital.

O 'MSC Magnifica' realiza um 'turnaround' parcial que envolve 157 desembarques e 215 embarques.

Este é o segundo 'turnaround' parcial, dos sete previstos pela MSC, a efectuar no Porto do Funchal.

O navio cruzeiro veio de Tenerife, com 2.203 passageiros e 901 tripulantes. Estará no Funchal durante oito horas, partindo às 16 horas, de hoje, para Málaga.

Já o 'Hanseatic Spirit', proveniente de Vila do Porto, Açores, chegou ao Funchal com 196 passageiros e 167 tripulantes. Está previsto ficar 11 horas no Funchal, devendo sair às 18 horas rumo a Tenerife.

O 'Artania' que ontem esteve toda a manhã, na ilha do Porto Santo, acabou por atracar à tarde, no Cais Norte do Porto do Funchal, para uma escala de 26 horas.

A bordo, traz 887 passageiros e 506 tripulantes. Sai também por volta das 18 horas e hoje, com destino a Cadiz.