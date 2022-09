PSD/M reforça defesa da Madeira no Orçamento do Estado

O PSD/M continuará a insistir na resolução dos dossiês pendentes com a Região, desta feita durante a discussão do Orçamento do Estado prevista para o próximo mês de outubro, esperando que haja correspondência e concretização e que, acima de tudo, esta venha a ser uma oportunidade de corrigir injustiças que, infelizmente, subsistem por parte do Governo Central.

O compromisso foi assumido pelo secretário-geral do partido José Prada, na leitura das conclusões da reunião da Comissão Política do PSD/Madeira, que decorreu esta segunda-feira, 26 de Setembro.

Na ocasião, os social-democratas criticaram o Governo da República pelo "tratamento discriminatório de que a Região continua a ser alvo".

José Prada congratulou-se também pela recente realização da Cimeira Insular Madeira – Açores, sublinhando o aprofundamento das relações institucionais e de cooperação entre estes dois arquipélagos, numa Jornada que veio abrir espaço “a um novo ciclo de trabalho conjunto e focado na defesa dos interesses das populações insulares, junto da República”, conforme sublinhou o secretário-geral do PSD/M.

"Um trabalho que será para intensificar tanto do ponto de vista governamental, quanto parlamentar, em matérias que são do interesse comum às duas Regiões – designadamente em áreas como a revisão Constitucional, o mar, as acessibilidades, os transportes e as comunicações, entre outras – assim como na Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, para a qual foi constituído, nesta Cimeira Insular, um Grupo de Trabalho", vincou.

A outro nível, a Comissão Política enalteceu o trabalho que continua a ser desenvolvido pelo Governo Regional, destacando, entre outras, as medidas de apoio às famílias e empresas, as ajudas aos agricultores e a aposta na habitação a custos controlados para os mais jovens.

Um trabalho que, para os social-democratas, "está na base da franca recuperação económica que actualmente se vive na Região, evidente a vários níveis, como é o caso do setor do Turismo".

José Prada apelou ainda que os militantes mantenham "a dinâmica e a unidade" perante os próximos desafios eleitorais que se avizinham.