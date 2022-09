Autarquia do Funchal reforça programa de promoção de actividade física para população sénior

Na abertura do III Seminário Regional Amigos do Desporto, que decorreu hoje no Município do Porto Moniz, a vereadora na autarquia do Funchal com os pelouros da Saúde, Educação e do Social, Helena Leal, realçou que “a prática adequada de actividade física produz efeitos muito positivos sobre a saúde global e que o investimento na saúde e bem-estar da população, na qual se incorpora a saúde física e mental, são uma questão imperativa e de prioridade, representando um indicador de desenvolvimento social e um excelente investimento com retorno, chegando a reduzir ao Estado cerca de 30% nos custos globais com a saúde”.

Neste particular, referiu que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem se focado no essencial, apesar de sabermos que muitas vezes, o “essencial é invisível aos nossos olhos”, mas frisou, que o Município irá sempre associar-se e acionar todos os mecanismos necessários, para promover a saúde física e psicológica da população, reduzindo assim os riscos psicossociais e aumentando os fatores de proteção e resiliência.

Helena Leal reiterou que “a cidade do Funchal é um “Município Amigo do Desporto” (com a devida certificação), e tem vindo a apostar de forma continuada e evidente nesta área, de forma transversal a todo o ciclo vital, mas também com grande incidência na promoção da atividade física sénior, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde destes munícipes.

“Temos a preocupação de promover uma linha de sensibilização sistemática no sentido dos muitos benefícios associados à prática regular da atividade física, mas também, com a integração de atividades com conteúdos culturais, recreativos, sociais, formativos, de lazer, todos eles complementares e essenciais para o bem-estar e promoção da longevidade na nossa população”, salientou.

O Município do Funchal promove a actividade física à população sénior em 3 espaços: O Ginásio Municipal da Barreirinha + Anexo dos Louros; Ginásio Municipal de São Martinho e o Ginásio Municipal de Santo António.

Todos os utentes são avaliados e monitorizados, através de meios técnicos adaptados, com recurso a instrumentos validados para o efeito.

Através deste programa de promoção de actividade física à população sénior, a CMF tem vindo a promover o desenvolvimento de capacidades físicas, funcionais e cognitivas nesta franja da população, colaborando assim para a promoção de um processo de envelhecimento ativo e saudável.

A vereadora defende “uma cidade cada vez mais saudável, colocando a pessoa, como prioridade de toda a nossa ação, porque se as cidades são feitas pelas pessoas e deverão ser sempre pensadas para as pessoas”, sustentou.