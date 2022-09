Trânsito caótico nesta manhã de quinta-feira

Manhã de quinta-feira com muito trânsito a circular para entrar no Funchal e ainda mais problemas nas vias de acesso ao centro. O caos habitual em dias de forte condicionamento.

Aliás, o sinal já foi dado pela aplicação Info Vias, que revela uma fila já longa (1,5 km) no sentido Machico - Ribeira Brava, entre os km 22 e 20,5, mas com tendência para aumentar, como se pode perceber pelo 'radar' do Google Maps.

Há pouco também havia problemas inclusive na Via Expresso na zona de acesso à Ribeira Brava desde a Tabua, mas também na Via Expresso desde a Camacha, nomeadamente na zona da Cancela.

Voltando ao Funchal, toda a zona da Cota 40, desde a rotunda do Hospital até à da Cruz Vermelha e com extensão pelas artérias adjacentes, hoje continuando até ao Campo da Barca, são pontos a evitar neste momento.