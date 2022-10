Savoy Palace vence pelo 2º ano consecutivo nos World Travel Awards

O Savoy Palace, o deslumbrante hotel da Savoy Signature, foi coroado pelo segundo ano consecutivo como 'Portugal's Leading Luxury Hotel' nos World Travel Awards 2022 (WTA). O cobiçado prémio reconhece mais um ano de sucessos, tanto pelo aumento do número de hóspedes, como pelo serviço de excelência que o hotel disponibiliza, ou a aposta em novos e empolgantes restaurantes e experiências.

Os WTA foram criados em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência nos vários sectores do turismo. Actualmente, os WTA são globalmente reconhecidos como o principal selo de qualidade no sector, com os vencedores a estabelecerem a referência a que todas as outras marcas aspiram.

A cada ano, os WTA fazem cobertura em todo o mundo, com uma série de galas regionais, organizadas para reconhecer e comemorar o sucesso individual e colectivo em cada região geográfica-chave.

O Savoy Palace é o "único hotel na Madeira que é membro da Leading Hotels of The World" e caracteriza-se por ser "um divisor de águas para o destino em termos de propriedades de luxo contemporâneas", sinaliza a unidade um nota de imprensa. "Com 16 pisos, o resort conta com 352 quartos e dispõe de vistas deslumbrantes para o Oceano Atlântico e para os soberbos jardins que o envolvem. O hotel conta com assinatura da designer Nini Andrade da Silva, combinando estilos arrojados, modernos e históricos, em perfeita simbiose".

O evento decorreu esta noite na ilha de Maiorca, a principal das Ilhas Baleares.