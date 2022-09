Tome nota da agenda para esta quinta-feira, 22 de Setembro

A 22 de Setembro assinala-se o Dia Europeu Sem Carros. A data visa sensibilizar a população e autoridades para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, optando por alternativas de transporte menos poluentes como os transportes públicos e bicicletas. Integrado naSemana Europeia da Mobilidade, o Dia Europeu Sem Carros é celebrado através da promoção de acções de sensibilização.

Saiba que iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00/13h00 A conferência ‘O Futuro do Investimento Directo Estrangeiro’, uma iniciativa da Sérvulo & Associados e Nuno Teixeira Advogados, realiza-se no Hotel Savoy Palace e conta com o DIÁRIO/TSF Madeira como media partner. Pelas 09h15, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, participa na sessão de abertura. Intervirão também os secretários regionais de Finanças e Economia, Rogério Gouveia e Rui Barreto. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa no encerramento da conferência, pelas 12h30, cabendo a Miguel Albuquerque fechar o painel. O evento, que decorre no âmbito do 3º Encontro da rede internacional de parcerias Sérvulo Latitude, irá reunir vários especialistas e governantes para debater a captação de investimento estrangeiro em tempos de incerteza e os benefícios e características das Zonas de Baixa Tributação.

09h15 É retomado o julgamento do homem suspeito de matar a irmã, com golpes de faca, no Arco da Calheta, no ano passado. O homicídio aconteceu no Arco da Calheta, onde residiam, a 18 de Julho de 2021, alegadamente após uma discussão entre ambos. A vítima foi esfaqueada tendo ainda sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e pela EMIR, que realizaram manobras de reanimação durante cerca de uma hora. O óbito viria a ser declarado no local, tendo o suspeito sido detido, sem oferecer resistência.

09h30 Reunião semanal da CMF, com declarações previstas para as 11h30.

10h00 Os secretários regionais de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participam na Conferência ‘Cancro Cabeça e Pescoço’, na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia. A conferência será proferida pelas médicas Teresa André (Médica Oncologista) e Rubina Teixeira (Médica Radioncologista). A iniciativa está integrada no âmbito da campanha europeia ‘Make Sense Campaign’, que visa sensibilizar para o Cancro de Cabeça e Pescoço e para a importância do diagnóstico precoce.

11h00 A CDU apresenta nesta quinta-feira, no Sítio do Garachico junto à Igreja, no concelho de Câmara de Lobos, através do deputado Regional, Ricardo Lume, o mapeamento do roteiro dos locais deste concelho que ainda não têm acesso a saneamento básico.

11h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita as instalações do Centro Comunitário Regional (CCR), que foram, recentemente, ampliadas, de modo a potenciar o apoio aos utentes, nomeadamente ao nível da formação. Localizado em São Lázaro, na Marina do Funchal, o CCR está integrado na Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, visando, em traços gerais, contribuir para o exercício pleno da cidadania, reforçando a capacidade de integração e participação social de todos os cidadãos, em especial dos mais vulneráveis, combatendo o isolamento. Inaugurado em junho de 2021, este centro comunitário apoia, presentemente, cerca de 400 utentes, de todas as idades, que participam diariamente em diversas atividades.

12h30 Conferência de imprensa de apresentação do evento ‘Golden Age’, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal. O Golden Age Gym Festival (GAGF) é um festival internacional destinado a ginastas com mais de 50 anos de idade, que se realiza de 2 a 7 de Outubro, na cidade do Funchal.

15:00 Cerimónia de entrega de prémios a 65 participantes do Concurso ‘Funchal Cidade Florida’, no auditório do Jardim Municipal.

16h00 Jornadas parlamentares do JPP subordinadas ao tema ‘Mobilidades e Transportes’, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional.

16:30 Pedro Calado inaugura Sistema de Gestão Semafórico, junto à Escola Francisco Franco, na parte de trás do Estabelecimento, na Rua Alferes Veiga Pestana.

17h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita hoje, no cais 8, a nova embarcação da empresa ‘MagicDolphin - Atividades Marítimas, Lda’. Trata-se de um barco sustentável, com dois motores a diesel e dois a energia elévtrica, permitindo, no caso de utilização desta última, uma autonomia de navegação de duas horas. O catamarã tem capacidade para 139 pessoas.

17h30 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de assinatura de contratos-programa no âmbito do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), que terá lugar na Direção Regional de Juventude (Rua dos Netos, 46). O PRINT visa apoiar a implementação de projetos de empreendedorismo social, que constituam uma resposta inovadora e sustentável em termos de intervenção local e regional, potenciadora de uma maior participação juvenil e de criação de valor social. Amanhã serão celebrados seis contratos-programa relativos à segunda fase de candidaturas, que decorreu entre os dias 1 e 31 de Maio de 2022.

- O Conselho de Governo Regional reúne-se na Quinta Vigia.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

- Esta quinta-feira começa a edição 2022 do Festival Colombo na ilha do Porto Santo, com a recriação do desembarque de Cristóvão Colombo na Nau de Santa Maria e estende-se durante os quatro dias por várias zonas como a Praça do Barqueiro, a Alameda Dom Henrique, pelo Largo do Pelourinho e pela subida do cais até ao centro da cidade, com o propósito de atrair e alargar a experiência e interacção dos visitantes. A animação vai estar no activo durante todo o festival e abrange também performances com andarilhos, bobos da corte, malabares de fogo, espectáculos de dança e música da época quinhentista e um desfile de 20 cavalos junto ao cais. Doze actuações vão ser assumidas por artistas regionais, como Elisa, em dois palcos distintos, um no Largo do Pelourinho e outro na Praça do Barqueiro.O Festival Colombo deste ano tem 300 participantes.

- Prossegue o Festival de Teatro de Rua, pela fundação Inatel Funchal: das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas há ‘Workshop’ em comédia, com Paulo Calatré, no Colégio dos Jesuítas; às 11 horas, na Rua da Queimada de Baixo, ‘Piquenique de Histórias’, com Natália Bonito; às 15 horas, ‘Pedro Bond’; no Largo do Chafariz e pelas 18 horas, ‘Comédia ao Quadrado’ na Porta do Mercado dos Lavradores.

- Estreiam nos cinemas do Funchal: o ‘thriller’ ‘Não te preocupes querida’, a fita de animação ‘Coração de fogo’, a comédia francesa ‘Rumba la Vie’ e o drama histórico ‘A Conferência’. Destaque ainda para a exibição de ‘Avatar’ (de 2009) numa versão remasterizada em ultra-alta definição (4K) e pela primeira vez em IMAX 3D e 4DX 3D.

16h00 - 18h00 - 21h00 A 15.ª Festa do Cinema Italiano arranca HOJE, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com a exibição do filme ‘Malizia’, de Salvatore Samperi (1973), às 16 horas. Seguese-se ‘Contos de um Verão negro’ de Fábio e Damiano D’Innocenzo (2020), eplas 18 horas e ‘Uma livraria em Paris’ de Sergio Castellitto (2021), às 21 horas. O festival – apoiado pela CMF e organizado pela Associação II Sorpasso –a decorre até 25 de Setembro.

18h00 O representante da República para a RAM preside à abertura da exposição temporária ‘Memória Postal do Funchal: O Palácio de São Lourenço, a Avenida do Mar e os Vapores’, que estará patente ao público naquele edifício, entre 23 de Setembro e 26 de Novembro de 2022. Esta exposição de bilhetes postais ilustrados é organizada a partir da coleção do Eng.º José Manuel Melim Mendes, uma das mais significativas da Madeira, que este colecionador doou em 2021 ao Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. Tem curadoria de António Rodrigues e Martinho Mendes e arranjo gráfico do designer Filipe Gomes.

18h00 Apresentação do projeto ‘ARTWALK’, criado pela MOVE - Associação Cultural, Criativa e Artística da Madeira, na Biblioteca Municipal do Concelho de São Vicente.

19h00 Tributo a Jim Hall, no Mamma Club, no Mamma Museu. Concerto tem a parceria da Associação de Jazz Melro Preto.

19h30 Noite de fado no Arsénio’s, na Zona Velha do Funchal, com actuação de Micaela Setim.

20h30/22h30 O Vimes Entertainment Bar, no Savoy Palace, terá música ao vivo com os Live Brisk.

21h30 A orquestra de cordas Madeira Camerata, agrupamento de música de câmara da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), apresenta-se em concertó, no hotel Belmond Reid’s Palace.

- ‘Jazz, Tapas & Wine’, no Bar Iris, no Castanheiro Boutique Hotel. Há concerto do Castanheiro Boutique Hotel Jazz Classic Trio.