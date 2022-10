Parecer favorável para aumento do financiamento das universidades insulares

A Comissão Especializada de Educação, Desporto e Cultura deu, hoje, parecer favorável, por solicitação da Assembleia da República, ao Projecto de Resolução n.º 232/XV/1.ª (PSD) que “Recomenda ao Governo a necessidade de reforçar e majorar estruturalmente o financiamento das Universidades dos Açores e da Madeira”.

O diploma mereceu a concordância de todos os deputados da comissão.

Os parlamentares enviaram, ainda, quatro projectos para apreciação no plenário madeirense.

O Projecto de Decreto Legislativo Regional, do PS, que “Altera o Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de Junho, e o Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de Julho, criando o anexo ao diploma ou certificado”; o Projecto de Decreto Legislativo regional, do PCP, “Pela gratuitidade dos manuais escolares e dos recursos didáticos”; o Projecto de Resolução, do PCP, “Pela gratuitidade do transporte escolar e dos passes de estudante para todos os estudantes até aos 23 anos de idade”; e o Projecto de Decreto Legislativo Regional, do PCP, a para a “Gratuitidade das creches na Região Autónoma da Madeira”, passaram sem qualquer reparo na primeira apreciação aos documentos.

As posições dos diferentes partidos, sobre os diplomas, ficaram reservadas para o debate em plenário.