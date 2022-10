"Quarenta e sete anos de governação socialista laranja não alteraram absolutamente nada nas perspectivas do nosso povo"

A Iniciativa Liberal Madeira recorda que há 42 anos, em 1980, o poeta Ornelas Teixeira, escreveu no hino da Região Autónoma da Madeira: "Madeira, honraremos a tua história Na senda do trabalho Nós lutaremos Alcançaremos Teu bem-estar e glória.”

Segundo o partido, o "bem-estar e glória" da Região "resultariam, no início da governação socialista alaranjada na nossa Região do trabalho, luta e honra dos nossos ascendentes por esse mundo além. Fazia sentido, há 42 anos, saídos do Estado Novo, no dealbar da democracia, da autonomia regional e do prometido desenvolvimento."

Passados 42 anos, verifica-se que "nada mudou e que o “bem-estar e glória” só se alcançam além-mar".

É uma constatação de factos que denunciamos há imenso tempo e um mau prenúncio para a oposição partidária – quando o PSD se entretém a fazer o nosso trabalho, temos que procurar outro trabalho. Talvez emigrar, conforme sugestão de Pedro Calado. Citemo-lo: (…) o projecto “vai permitir qualificar jovens nascidos na Madeira e dar um futuro aos nossos filhos (…) para que não fiquem estúpidos, enraizados aqui, na Região, sem qualquer perspectiva de vida”." Iniciativa Liberal.

A concluir, a Iniciativa Liberal refere que "não acrescenta mais uma vírgula que seja ao que resulta das declarações do Dr. Pedro Calado – 47 anos de governação socialista laranja não alteraram absolutamente nada nas perspectivas do nosso povo, no nosso destino, no futuro dos nossos filhos. O poeta tinha razão, confirma o governante".