Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial assinala 31.º aniversário

O Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial assinala este domingo, 25 de Setembro, o 31.º aniversário.

As comemorações têm início às 9 horas com uma Missa de Acção de Graças, solenizada pelo grupo aniversariante, na igreja paroquial de São Roque do Faial.

Logo depois às 12 horas haverá uma homenagem aos elementos do Grupo Coral já falecidos, com a colocação de um ramo de flores no cemitério da freguesia. Às 12h30 será servido um almoço-convívio num restaurante da localidade destinado a todos os elementos do grupo e convidados.

Sobre o Grupo

Fundado a 22 de Setembro de 1991 pelo professor Nóbrega Dória, o Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial foi o primeiro a ser criado no concelho de Santana e em toda a costa norte da Madeira.

A sua primeira actuação teve lugar na Freguesia de São Roque do Faial a 24 de Dezembro desse ano solenizando a Missa do Galo.

O coro é composto, actualmente, por 25 elementos, (tenores e baixos, sopranos e contraltos) e é dirigido artisticamente pela professora Elsa Cerqueira. O responsável do Grupo Coral é o terapeuta Carlos Santos, o repertório é constituído por uma vertente religiosa e outra profana, sendo quase na totalidade, músicas tradicionais desta freguesia, com arranjos do compositor João Victor Costa, que foi também Director Artístico do grupo durante cerca de 25 anos.