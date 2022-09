JPP e Coalición Canária estreitam laços na Madeira

Élvio Sousa e Pablo Rodriguéz trocaram impressões, esta quinta-feira, sobre mobilidade e transportes, temática central das jornadas interparlamentares que estão a decorrer entre os dias 22 e 23 de Setembro, na Madeira.

O líder parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) recebeu o também líder parlamentar da Coalición Canária (CC), principal partido da oposição no arquipélago espanhol, e aproveitou a oportunidade para reforçar a necessidade de "fazer salvaguardar os direitos dos cidadãos residentes nas ilhas" junto do Estado, sendo esta uma questão de "justiça social".

Exemplo prático destas preocupações são “o subsidio social de mobilidade e a ligação ferry entre a Madeira e o continente português”.

Laços com Canárias são históricos e remontam ao tempo das naus e da cultura da cana-de-açúcar, criando-se laços de amizade, sociais, culturais e comerciais. Élvio Sousa

Já Pablo Rodriguéz reiterou as dificuldades que derivam da insularidade e da distância defendendo uma "visão global de actuação onde as regiões insulares vivam a cidadania em igualdade de condições com os restantes cidadãos continentais".

"A própria Europa reconhece as Regiões Ultraperiféricas e a necessidade de adaptar as políticas europeias às condições específicas das ínsulas, mas às vezes, é mais difícil que nos entendam a nível central, no nosso próprio País", reconheceu Pablo Rodriguéz.

Esta actividade política do JPP resulta da assinatura do acordo de cooperação interparlamentar entre o JPP e a Coalición Canária, efectivada em Maio de 2022, onde foi possível, entre outras actividades, reunir com o director executivo do ARMAS.