Hídrica e gás natural garantiram equilíbrio do sistema eléctrico durante eclipse

A REN - Redes Energéticas Nacionais informou ontem que acompanhou em permanência o eclipse solar, que resultou numa redução temporária da produção fotovoltaica, assegurando o equilíbrio e a segurança do abastecimento através da produção hidroelétrica e a gás natural.

"No período de maior impacto do eclipse, o equilíbrio do sistema foi assegurado essencialmente pela produção hidroelétrica, que atingiu cerca de 5 GW, complementada por aproximadamente 1,35 GW de produção a gás natural em centrais de ciclo combinado e ainda 0,6 GW de produção eólica", detalhou a REN em comunicado.

A mesma fonte sublinhou que, durante o período do eclipse, "Portugal manteve-se ainda numa posição exportadora, com os fluxos de exportação a situarem-se aproximadamente entre 100 e 275 MW".

"A preparação antecipada, a coordenação operacional e a articulação entre as diferentes autoridades nacionais e operadores de rede de transporte europeus, nomeadamente o operador espanhol, permitiram assegurar o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional e a segurança do abastecimento durante todo o fenómeno", pode ler-se ainda, na nota divulgada após o fenómeno.

Esta tarde assistiu-se, pela primeira vez desde 1912 a um eclipse do sol, parcial (entre 92% e 99%) na maior parte do continente e total (100%) apenas no Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano.

O próximo eclipse total do Sol em Portugal será só em 2144.