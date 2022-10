O paquete ‘Artania’ fez hoje uma visita às duas ilhas do arquipélago da Madeira.

Esta manhã, durante seis horas, esteve fundeado na ilha de Porto Santo. Já ao final da tarde, chegou ao Porto do Funchal, onde atracou. O navio segue com 887 passageiros e 506 tripulantes a bordo. Deverá deixar a capital madeirense amanhã, pelas 18h00, com destino a Cadiz.