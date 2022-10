Turismo da Madeira apoia final do Golden Trail World Series

A Madeira será palco, a partir de amanhã, da prova final do circuito mundial Golden Trail World Series. Reúne alguns dos melhores praticantes do mundo da modalidade e é apoiada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, e igualmente pela Associação de Promoção da Madeira, com a marca Madeira Ocean & Trails.

À Região virão cerca de 100 atletas de elite do trail running mundial que, ao longo do ano, participam no circuito mundial e nos vários campeonatos nacionais: Golden Trail National Series. Estes têm lugar em vários países europeus, da América do Norte e Central, da Ásia, da Oceânia e ainda África do Sul. Àquela centena juntam-se cerca de 100 atletas que se registaram no evento na categoria 'Open', cujas inscrições estiveram abertas ao público.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, realça a importância de a Madeira receber mais um grande evento internacional desta natureza “contribuindo, de forma efectiva, para o enriquecimento da oferta turística regional, e para a promoção e divulgação da Região, reafirmando as potencialidades do destino em particular no segmento de turismo activo”.

A prova decorrerá entre os dias 26 e 30 de Outubro na Região e será constituída por cinco etapas, num total aproximado de 110 quilómetros de trilhos.

O Golden Trail World Series pode ser acompanhado, nomeadamente nos pontos de partida e chegada de cada uma das etapas, a saber:

26 Outubro – Praia do Seixal, com partida às 9 horas e chegada dos atletas mais rápidos a partir das 11 horas;

27 Outubro – Fórum Machico, com partida às 9 horas e chegada dos atletas mais rápidos a partir das 11 horas;

28 Outubro – Prainha do Caniçal, com chegada dos atletas mais rápidos prevista para as 17h20;

29 Outubro – Curral das Freiras, com partida às 9 horas e chegada dos atletas mais rápidos a partir das 11horas;

30 Outubro – Funchal, Praça do Povo, com chegada dos atletas mais rápidos a partir das 11 horas.

No final da prova será estabelecido um ranking geral e anunciados os vencedores (masculino e feminino) do ano da Golden Trail World Series. Os premiados serão aqueles que obtiverem o maior número de pontos dos três melhores resultados das provas GTWS e na obrigatória etapa final na Madeira.