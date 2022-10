92 atletas iniciaram a prova de Trail Longo (30 km)

Com ligeiro atraso em relação à hora programada (09h00), 92 atletas marcaram presença à partida para a prova de 30 km do Ecotrail Funchal. O ‘tiro de partida’ foi dado na zona serrana da freguesia de Santo António, mais concretamente no Vasco Gil. A prova de Trail Longo começou logo com subida em direcção ao Pico do Prado e à Levada da Serra.

Subindo e descendo, a prova para a qual haviam se inscrito 112 atletas, passa pelo Pico do Buxo antes da ‘caravana’ descer até ao centro da cidade, com passagem pela Praia Formosa, até a meta, instalada no Parque Santa Catarina.

Na última edição venceu esta prova de 30 km Alexandre Veríssimo com o tempo de 2:48:09.

Pode acompanhar aqui o percurso em ‘live Tracking’ da 8.ª edição do Ecotrail Funchal, Madeira, que teve início às 6 horas deste sábado.