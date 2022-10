Portos da Madeira vão receber 13 escalas até ao final do mês

Até ao final do mês, os Portos da Madeira vão receber 13 escalas, sendo 12 no Porto do Funchal e uma no Porto do Porto Santo, revela a APRAM através de uma nota de imprensa.

A mesma nota adianta que os navios 'Azura' e 'Costa Pacifica' que estão, hoje, no Porto do Funchal, estão a movimentar, entre passageiros e tripulantes, quase sete mil pessoas.

O 'Azura' está a fazer uma escala de 16 horas na Madeira. Veio de Tenerife, com 2456 passageiros e 1130 tripulantes. Parte às 21h30, com destino a Las Palmas.

O 'Costa Pacifica' chegou também de Tenerife com 2390 passageiros e 1020 tripulantes. Vai ficar no Funchal durante 10 horas, prevendo-se a saída para as 17h00, rumo a Málaga.

Amanhã, dia 25, são aguardadas quatro escalas dos navios 'Silver Moon', 'AIDAluna', 'Sky Princess' e 'Royal Clipper'.