162 atletas partem à conquista do Trail Curto de 15 quilómetros

A prova mais pequena do Ecotrail Funchal – Madeira, que teve início no Pico dos Barcelos, às 11 horas, é a mais participada das quatro provas, com 162 atletas à partida, dos 181 que estavam inscritos.

Partindo de uma altitude que ronda os 355 metros, os atletas irão percorrer um itinerário marcado, sobretudo, por descidas, passando pelas Levadas do Curral e Castelejo e dos Piornais, não esquecendo todo o passeio ao longo de grande parte da frente-mar funchalense até aos estupendos Jardins Panorâmicos do Lido, que em socalcos, irão permitir uma pequena subida até à Levada dos Piornais. Daqui muitas são as vistas sobre a zona hoteleira da cidade, até terminarem no Parque Santa Catarina.

Na última edição o vencedor absoluto foi Amândio Correia, com o tempo 1:10:48.

No total, as quatro provas (80 km, 45 km, 30 km e 15 km) tiveram à partida 326 atletas, dos 377 inscritos (53 não compareceram).

Pode acompanhar aqui o percurso em ‘live Tracking’ da 8.ª edição do Ecotrail Funchal, Madeira, que teve início às 6 horas deste sábado.