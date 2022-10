BPI e Expresso na Madeira para acelerar o futuro do Turismo Sustentável

O BPI e o Expresso reúnem hoje cerca 50 gestores e empresários da região da Madeira, no Hotel Pestana Carlton, para abordar estratégias e soluções de financiamento no âmbito do Turismo Sustentável, em mais uma etapa da iniciativa “Acelerador de Sustentabilidade”. Trata-se de um projeto dirigido a empresas com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de uma nova cultura de sustentabilidade e alavancar a utilização dos fundos disponíveis para a transição sustentável.

A abertura estará a cargo de João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do BPI, que vai analisar o atual contexto macroeconómico, as oportunidades e desafios da transição sustentável e apresentar as principais metas do Plano Diretor de Sustentabilidade 2022-2024 do BPI.

No âmbito do novo Plano Diretor de Sustentabilidade, o BPI pretende atingir a meta de 4 mil milhões de euros em volume de negócios sustentável até 2024. Deste total, o BPI pretende mobilizar 2 mil milhões de euros em financiamento sustentável, através do impulso de novos produtos ESG, assessoria e formação apara apoiar as empresas na transição. No domínio do investimento ESG, o Banco prevê gerar um volume de negócios de 2 mil milhões de euros em fundos e seguros desenhados de acordo com critérios de sustentabilidade. No âmbito do compromisso social, o BPI prevê o apoio a mais de 200 mil pessoas e 120 milhões de euros de investimento BPI | Fundação “la Caixa” para o triénio 2022-2024.

Sobre o Acelerador de Sustentabilidade

Impulsionado pelo BPI e o Expresso, o “Acelerador de Sustentabilidade” conta com o apoio técnico da EY, Nova Business School e Beta-i, como parceiros nas sessões com as empresas.

Serão seis eventos de aceleração, sobre seis temas, ao longo de seis meses e em seis cidades diferentes, onde serão apresentados exemplos práticos, estratégias e metodologias para avançar com o processo de transição sustentável. Além disso, os Clientes BPI terão oportunidade de aceder a uma academia com conteúdos exclusivos, no âmbito das várias temáticas abordadas.

Com o tema da sustentabilidade – nas dimensões ambiental, social e de governação - na agenda das empresas, este projeto vai correr o país para debater temas como a descarbonização, energias renováveis e economia circular, olhando também para setores como o turismo, imobiliário e agricultura.

BPI apoia as empresas do setor do Turismo

O BPI afirma-se como um parceiro para as empresas do setor do turismo. É, desde 2016, o patrocinador oficial da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de turismo em Portugal, é parceiro fundador do NEST – Centro de Inovação do Turismo, aderente ao Programa Empresas Turismo 360, uma parceria promovida pelo Turismo de Portugal, que pretende mobilizar as empresas do setor a incorporarem indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) na sua gestão, e integra a plataforma Invest in Tourism, que se pretende constituir como dinamizador do investimento nacional, mas sobretudo estrangeiro, no setor turístico português.